شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد رضا سليم لتشكيل الأهلى أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة نجمه المغربى رضا سليم لاعب الفريق للتشكيل الاساسى فى مباراة سيمبا التنزانى المقبلة.

ويرغب كولر فى الاستفادة من القدرات الهجومية المميزة لرضا سليم فى حسم مباراة الإياب أمام سيمبا لصالح الأهلى مبكراً، بعدما شارك اللاعب فى مباراة الذهاب بديلا ونجح فى صنع الفارق مستغلا مهارته.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة من التدريبات يومى السبت والأحد عقب عودة البعثة من تنزانيا، على أن يستأنف المارد الاحمر تدريباته اليوم لبداية رحلة الاستعداد لمواجهة سيمبا.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي وسيمبا في العاشرة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر فى اللقاء المصيري.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.