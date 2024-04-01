شكرا لقرائتكم خبر عن حازم أحمد يحصد ميداليتين فى بطولة أمريكا المفتوحة للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج حازم أحمد لاعب المنتخب الوطني الأول للكاراتيه بميداليتين فى بطولة أمريكا المفتوحة التي أقيمت فى مدينة دالاس ولاية تكساس

وحقق حازم الميدالية الفضية في منافسات الفردي ميزان +84 كجم، والميدالية الذهبية في منافسات الجماعي برفقة منتخب مصر.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق المركز الأول جماعي بفريق يتكون من حازم أحمد ، يوسف بدوي، عبدالله هشام، علي الصاوي، مؤمن أحمد، محمود بدوي.



وافتتح حازم منافسات الفردي بالفوز في أول مباراة له ضد لاعب أمريكا بتيجة 3/2، ثم فاز في المباراة الثانية ضد لاعب أمريكي آخر بنتيجة 8/0، ثم فاز في لقاء نصف النهائي على لاعب منتخب كندا بنتيجة 1/0، قبل أن يخسر في المباراة النهائية على يد لاعب منتخب أمريكا ويحصد فضية فردي ميزان +84 كجم.

وجاءت نتائع باقي البعثة كالتالي:

نجح يوسف بدوي في حصد المركز الأول في ميزان -84 كجم، وعبدالله هشام حصل على المركز الثالث.

وفي ميزان -75 كجم حصد علي الصاوي مركز ثالث، وفي ميزان -67 كجم حصل مؤمن أحمد على المركز الثاني والميدالية الفضية.

يرأس البعثة في أمريكا المهندس محمد الحسيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة، و عبد الفتاح النجار المدير الفني، والدكتور أحمد الصاوي، و الحكم هيثم فاروق.



ويسعد منتخب مصر في الفترة المقبلة لخوض بطولة البريمرليج التي تقام في صالات ستاد القاهرة في الفترة من 19 إبريل الجاري وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته.