جدول مباريات الزمالك في شهر أبريل.. 5 مباريات مشتعلة للأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على موعد بخوض 5 مباريات من العيار الثقيل خلال شهر أبريل الجاري، وذلك في مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبات فريق الزمالك، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، في مرحلة حاسمة من مشواره هذا الموسم، حيث سيكون مطالبًا بتعديل موقفه في جدول المسابقة ودخوله المربع الذهبي، قبل ختام مباريات الدور الأول لضمان المشاركة الأفريقية.



يفتتح فريق الزمالك مبارياته في شهر أبريل، بمواجهة قوية ضد نظيره فريق فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الموافق 7 أبريل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.



ثم يلتقي الزمالك نظيره السكندري يوم 11 أبريل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيما يصطدم الفريق الأبيض مع نظيره الأهلي في مباراة القمة يوم 15 من الشهر نفسه.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم 19 أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويختتم الزمالك مبارياته في شهر أبريل الجاري بمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم 24، ضمن منافسات الدوري المصري.



جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية اليوم الإثنين:

قرر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحة اليون الإثنين من التدريبات الجماعية بعد الفوز على مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.