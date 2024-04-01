شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قمة الأهلى والزمالك فى الجولة الـ12 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام الأهلى مساء غد، الثلاثاء، فى إطار الجولة الثانية عشرة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء.

كما تشهد الجولة الـ 12 لقاءات أخرى بخلاف الأهلى والزمالك بين كل من، سبورتنج مع البنك الأهلى، وطلائع الجيش مع هليوبوليس، وسموحة مع الجزيرة.

وأعلن عاصم السعدنى، رئيس لجنة مسابقات المحترفين لكرة اليد، السماح لـ 25 فرداً من كل نادٍ بالحضور فى لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك

وقال السعدنى فى تصريح لـ الخليج 365، إنه سيتم السماح بحضور 50 فردا من الاتحاد من ضمنهم طاقم إدارة المباراة.

واصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى الحالى 2023 / 2024 برصيد 38 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 11 من عمر المسابقة.

وحل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 32 نقطة، يليه البنك الأهلى ثالثاً برصيد 23 نقطة، ثم سبورتنج رابعاً برصيد 21 نقطة، ومن بعده الجزيرة خامساً برصيد 17 نقطة.

وشهدت الجولة الحادية عشرة فوز كل من البنك الأهلى على الزمالك 27/26، والأهلى على طلائع الجيش 28/24، وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.