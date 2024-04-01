الاهلي يعلن رسميًا موقفه من إقامة مباراة القمة في السعودية

أصدر مجلس إدارة النادي الاهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا علق خلاله على قرار إقامة مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، في السعودية.

وعقدت إدارة النادي الاهلي، اجتماعًا ظهر اليوم الإثنين، وقرر على إثره إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية.

وجاء نص بيان الاهلي كالتالي:

بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات.

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هذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك.

مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة؛ أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقًا.

جدير بالذكر أن السعودية كانت قد استضافت نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك، الذي أقيم قبل فترة قليلة.