شوبير يكشف تفاصيل إقامة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مباراة الاهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

وكتب “شوبير”، من خلال حسابه الشخصي “إكس”، “بالنسبة لمباراتي الأهلي والزمالك الاقتراح كالتالي مباراة الزمالك والاهلي تقام في الرياض، ومباراة الاهلي والزمالك تقام في جدة وجارٍ التنسيق والقرار قريبا جدا طبعا باتكلم عن الدورى العام “.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره الزمالك، في مباراة القمة يوم 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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الجدير بالذكر أن آخر مواجهة قد جمعت بين الفريقين، كانت في نهائي كأس مصر، قد أقيمت بالسعودية، وانتهت بانتصار الأهلي بهدفين دون رد على حساب الزمالك، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز ال13 برصيد 15 نقطة.