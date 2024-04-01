رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري السعودي

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، جائزة الأفضل خلال شهر مارس بالدوري.

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن رونالدو أفضل لاعب في شهر مارس، عن الجولات 23 و24 و25.

فيما حصل جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، على جائزة أفضل مدرب في شهر مارس بالدوري السعودي، للمرة الخامسة على التوالي.

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كما أن مايلسون سانتوس حارس مرمى فريق التعاون، حصل على جائزة الأفضل في شهر مارس المنصرم، أما أحمد الغامدي لاعب الاتحاد، فإنه أفضل لاعب واعد.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يحتل صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 هدف.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.