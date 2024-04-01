رونالدو يدعم حملة السعودية لاستضافة مونديال 2034

دعم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034.

ونشر رونالدو مقطع فيديو عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي؛ “إكس” و”إنستغرام” يعبر فيه عن هذا الدعم، مؤكداً فخره بالوقوف إلى جانب أُمة تطمح لاستضافة الحدث العالمي الكبير.

وكتب رونالدو عبر منصاته: “فخور بدعم أحلام أمة تأمل في جلب كأس العالم لكرة القدم إلى السعودية عام 2034”.

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، جائزة الأفضل خلال شهر مارس بالدوري.

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ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

جدير بالذكر أن قائد فريق النصر، كريستيانو رونالدو، يحتل صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” برصيد 26 هدف.