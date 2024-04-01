"لقاءات أفريقية وقمة الدوري".. جدول مباريات الأهلي خلال شهر أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من اللقاءات والمواجهات القوية، خلال شهر أبريل، سواء في بطولة الدوري المصري أو في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره مودرن فيوتشر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 أبريل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، جدول مباريات الأهلي خلال شهر أبريل الجاري.

ويستهل المارد الأحمر مبارياته في شهر أبريل، بمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء جدول مباريات الأهلي في شهر أبريل كالتالي:

الأهلي ضد سيمبا.. 5 أبريل.. دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد إنبي.. 8 أبريل.. الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد زد.. 11 أبريل.. الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد الزمالك.. 15 أبريل.. الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد المصري.. 19 أبريل.. الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 23 أبريل.. الدوري المصري الممتاز.

وحال تمكن المارد الأحمر من الصعود إلى الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سوف يتم تأجيل عدد من المباريات للفريق بالدوري، لخوض الفريق مباراتي نصف النهائي.

وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا أحد يومي 19 أو 20 أبريل الجاري، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 26 أو 27 من الشهر ذاته.