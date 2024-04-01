رونالدو وجيسوس الأفضل في الدوري السعودي لشهر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، عن فوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهر مارس الماضي.

وحصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر، جائزة لاعب شهر ديسمبر بالدوري السعودي، بعد نجاحه في تسجيل أربعة أهداف في ثلاثة مباريات خاضهم بالدوري خلال هذا الشهر.

وبذلك يصبح رونالدو أفضل لاعب في الدوري السعودي للجوالات "23، 24، 25".

وحصل النجم البرتغالي على الجائزة، بعدما تفوق على كلا من "عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق اتحاد جدة، إيكامبي لاعب فريق التعاون".

وتمكن البرتغالي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، من الحصول على جائزة أفضل مدرب بالدوري عن شهر مارس.