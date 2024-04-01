"قمة الدوري وموقعة بيراميدز".. جدول مباريات الزمالك خلال شهر أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من المواجهات الهامة خلال شهر أبريل الجاري، سواء في بطولة الدوري المصري أو بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب الفارس الأبيض خلال هذا الشهر 5 مباريات، ما بين مباريات محلية وأخرى أفريقية.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية جدول مباريات الزمالك، خلال شهر أبريل الجاري.

ويستهل الفارس الأبيض مبارياته خلال شهر أبريل الجاري، بمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل الموافق 7 أبريل، في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء جدول مباريات الزمالك خلال شهر أبريل كالتالي:

الزمالك ضد مودرن فيوتشر.. 7 أبريل.. كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 11 أبريل.. الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ضد الأهلي.. 15 أبريل.. الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ضد بيراميدز.. 19 أبريل.. الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ضد المقاولون العرب.. 24 أبريل.. الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن الفارس الأبيض كان قد تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب مودرن فيوتشر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.