شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود حمدى الونش، لاعب فريق الزمالك، المرحلة التأهيلية الثانية من البرنامج العلاجى الموضوع له من جانب الجهاز الطبي ، للتعافى من الرباط الصليبى.

ويؤدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية، داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

وخضع الونش لجراحة الرباط الصليبى خلال الفترة الماضية، والتى تم إجراؤها فى ألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة فى الركبة خلال تدريبات الفريق، وبعد الخضوع للكشف الطبي والفحوصات والأشعة تأكد إصابته بقطع جزئى في الرباط الصليبى للركبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها 7 أبريل الجاري فى إياب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.