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حكم مصري لإدارة قمة الأهلي والزمالك في السعودية

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ياسر رشاد - القاهرة - إستقرت رابطة الأندية على إسناد مباراة الأهلي والزمالك المقبل من منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها بالمملكة العربية لطاقم تحكيم مصري.

وتتولى لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري إختيار طاقم التحكيم الذي سيكلف بإدارة القمة المرتقبة.

وكانت مباراة القة الأخيرة بين الأهلي والزمالك قد أدارها طاقم تحكيم يقوده البرازيلي اندرسون دارونكو.

وينتظر الأهلي والزمالك تحديد موعداً نهائياً للمباراة المقرر لها يوم 15 إبريل المقبل، في ظل إقتراب الفريقين من التاهل للدور نصف النهائي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وحقق الاهلي الفوز ذهابا على مضيفه سيمبا بهدف نظيف، بينما فاز الزمالك على منافسه مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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