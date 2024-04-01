الزمالك يحدد موقفه من لعب لقاء القمة في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - علمت بوابة الخليج 365 أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أبلغ رابطة الأندية بالموافقه على لعب لقاء القمه في بطولة الدوري الممتاز أمام الأهلي المقرر يوم ١٥ إبريل المقبل بمدينة الرياض بالمملكه العربية السعودية، وكذلك لقاء الدور الثاني المقرر في يونيو بمدينة جدة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة اليوم الإثنين من التدريبات الجماعية بعد الفوز على مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر الأحد المُقبل، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة .