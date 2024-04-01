ترتيب الدوري السعودي والهدافين بعد فوز الاهلي على الاتحاد في الديربي

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري السعودي و الهدافين لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه الاهلي على الاتحاد، في الديربي.

واستضاف الاهلي نظيره الاتحاد، اليوم الاثنين، على ملعب الملك عبد الله الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

ونجح أهلي جدة في تحقيق الفوز على النمور بنتيجة هدف وحيد، أحرزه فراس البريكان، في الدقيقة 34، فيما سجل فيرمينو، هدفًا ثانيًا ولكن ألغاه الحكم لوجود تسلل.

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ورفع الاهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتوقف رصيد الاتحاد عند 46 في المرتبة الرابعة.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاهلي على الاتحاد

1- الهلال 71 نقطة.

2- النصر 59.

3- الاهلي 51.

4- الاتحاد 46.

5- التعاون 43.

6- الاتفاق 36.

7- ضمك 35.

8- الفتح 34.

9- الخليج 34.

10- الفيحاء 32.

11- الشباب 28.

12- الوحدة 27.

13- الرائد 27.

14- الرياض 25.

15- الأخدود 24.

16- الطائي 22.

17- أبها 22

18- الحزم 16.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 26 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 22.

3- عبد الرزاق حمدالله (الاتحاد): 18.

4- أنديرسون تاليسكا (النصر): 16.

5- جورج كيفين نكودو (ضمك) : 15.

6- فراس البريكان (الاهلي) 14 هدفًا.

7- أوديون ايجالو (الوحدة)، سالم الدوسري (الهلال): 12.

8- بيرنارد مينساه (الطائي)، سالم الدوسري (الهلال): 11.

9 – هنري أونيكورو ( الفيحاء) – فاشيون ساكالا( الفيحاء) – مالكوم (الهلال): 10.

10- كريم بنزيما (الاتحاد)، رياض محرز ( الأهلي)، كريم البركاوي (الرائد)، موسى ديمبيلي(الاتفاق)، ساديو ماني (النصر)، سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال): 9.

11- جواو بيدرو (التعاون)، مراد باتنا (الفتح): 8.

12- توزي (الحزم)، فرانك كيسيه (الاهلي)، فابيو مارتينيز (الخليج)، خالد ناري ( الخليج ):7 أهداف.

13- روبرتو فيرمينو (الاهلي)، فينالدوم (الاتفاق)، أوتافيو (النصر)، أمير سعيود (الرائد): 6 أهداف.