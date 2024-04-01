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بعد موافقة الاهلي.. موقف الزمالك من إقامة القمة في السعودية

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الأهلي والزمالك - نهائي كأس مصر

الأهلي والزمالك - نهائي كأس مصر

كشف نادي الزمالك، عن موقفه من إقامة مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي، بالدوري المصري الممتاز على أراضي المملكة العربية .

وأفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن مجلس الزمالك رحب بشكل مبدأي على إقامة مواجهة الأهلي، في السعودية.

وجاء سبب موافقة الزمالك على إقامة القمة في المملكة، بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيحصل عليه النادي ويُنعش خزينة القلعة البيضاء.

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وكان النادي الأهلي قد أعلن عبر بيان رسمي نشره اليوم الإثنين، ترحيبه بفكرة إقامة مباراتي القمة المصرية على الأراضي السعودية خلال الموسم الحالي.

ويحتل الأحمر المركز العاشر في جدول ترتيب الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

وأكدت التقارير أن مباراة الدور الأول التي سوف تجمع بين الاهلي والزمالك، في الدوري المصري الممتاز، ستقام على أرضية ملعب الأول بارك في الرياض، يوم 15 أبريل الجاري.

بينما يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، مواجهة الدور الثاني التي سيستضيف فيها الاهلي نظيره الزمالك في الـ 25 من يونيو القادم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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