"قبل مباراتي الدوري".. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك معاً خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استقرت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، على إقامة مواجهتي قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، في المملكة العربية السعودية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، يوم 15 أبريل المقبل، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسبق وأن تواجها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك معاً، في 6 لقاءات من قبل خارج مصر، بواقع لقاء في كأس السوبر الأفريقي، وأربعة مباريات في كأس السوبر المصري، ولقاء وحيد في نهائي كأس مصر.

وتشهد مواجهات الفريقين معاً خارج مصر ندية كبيرة، حيث تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات، وحقق الفارس الأبيض الفوز في مثلهما.

وكان أول لقاء يجمع بين الفريقين خارج مصر، في كأس السوبر الأفريقي عام 1994 بجوهانسبرج، وانتهى بهدف دون مقابل لصالح الفارس الأبيض.

والمواجهة الثانية التي جمعت بين الفريقين، كانت في كأس السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات عام 2015، وانتهت لصالح الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واللقاء الثالث بين الفريقين كان في الإمارات أيضاً، في نهائي كأس السوبر عام 2017، وانتهى لصالح الزمالك بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، والمواجهة الرابعة كانت في نهائي كأس السوبر المصري أيضاً عام 2020 بالإمارات، وحقق الزمالك الفوز في اللقاء 4-3 بركلات الترجيح.

وكانت المواجهة الخامسة بين الفريقين خارج مصر، في نهائي كأس السوبر المصري عام 2022، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

وآخر لقاء جمع بين قطبي الكرة المصرية خارج مصر، كان في نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2022-2023، وانتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.