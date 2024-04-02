شكرا لقرائتكم خبر أبها يصطدم بعنفوان النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمعنويات عالية يحل فريق النصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا مساء اليوم على فريق أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وذلك عند العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستعاد فريق النصر خدمات نجمه الإسباني ايمرك لابورت بعد غيابه في لقاء الطائي الماضي بداعي الإيقاف، بينما لا يزال نجمي الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا وسلطان الغنام يغيبان بداعي الإصابة.

تألق رونالدو

حقق كريستيانو رونالدو قائد النصر رقما تاريخيا في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل 3 أهداف ضد الطائي، مساء السبت الماضي، حيث وصل رونالدو إلى المساهمة التهديفية رقم 35 مع النصر خلال الموسم الحالي، بتسجيل 26 وصناعة 9 وهذا هو الهاتريك الرابع للنجم البرتغالي بقميص النصر في كل البطولات، بعدما سجل في مرمى الوحدة (سوبر هاتريك)، وضمك بالموسم الماضي من الدوري، والفتح في الموسم الحالي من المسابقة.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر لقاء أبها بالأسماء نفسها التي واجهت الطائي باستثناء إيمريك لابورت الذي سيحل بدلا عن محمد فتيل.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ59 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة.

مناطق الخطر

على الجانب الآخر ركز مدرب أبها، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على النواحي الدفاعية وإغلاق المساحات، خلال تحضيراته لمواجهة النصر اليوم، وطبق المدرب نهجه التكتيكي الذي سيخوض به المواجهة المهمة، معتمدا على النهج نفسه الذي خاض به مواجهة الرياض، بإغلاق مناطقه الخلفية، واستغلال المساحات التي يحدثها فريق الخصم.

ويأمل فريق أبها في تحقيق المفاجأة واقتناص فوز سابع هذا الموسم، يساعده في الخروج من مناطق الخطر، والذي يتواجد في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.

قبل المواجهة:

استعاد فريق النصر خدمات الإسباني ايمرك لابورت.

يفتقد النصر خدمات البرازيلي تاليسكا وسلطان الغنام بداعي الإصابة.

وصل رونالدو إلى المساهمة التهديفية رقم 35 مع النصر خلال الموسم الحالي.

سجل رونالدو الهاتريك الرابع بقميص النصر في كل البطولات، بعدما سجل في مرمى الطائي.

يأمل فريق أبها في تحقيق المفاجأة واقتناص فوز سابع هذا الموسم.

هداف النصر:

هداف أبها:

كريستيانو رونالدو 26 هدفا.كريتشوفياك 6 أهداف.

آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين: