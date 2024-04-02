الامارات | نهاية أزمة محمد صلاح وحسام حسن في منتخب مصر بصورة وتعليق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى مدرب منتخب مصر حسام حسن، الجدل الخاص بمشاكله التي افتعلها الجمهور المصري ووسائل الإعلام مع النجم المصري محمد صلاح، وذلك بموقف إيجابي ورد فعل على تألق النجم المصري مع ليفربول حيث تفاعل حسام حسن مع تألق صلاح في لقاء فريقه ليفربول وبرايتون لحساب المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر حسام حسن على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، صورة لصلاح من المباراة وعلق "من أيضا؟" مع شعار تاج الملك، في إشارة إلى اللقب الذي تطلقه جماهير ليفربول على النجم المصري.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني ليمنح ليفربول الفوز على برايتون بنتيجة 2-1 ويهدي الريدز صدارة الدوري الإنجليزي، وجاءت رسالة حسام حسن إلى صلاح بعد أنباء عن وجود خلاف بينهما، إذ طلب صلاح الشهر الماضي إعفاءه من المشاركة في أول معسكر لـ"الفراعنة" تحت قيادة حسام حسن الذي عين مؤخرا مدربا جديدا لمنتخب مصر.

وتقدم صلاح بطلب الإعفاء بسبب عدم جاهزيته بعدما تعافى من إصابة غيّبته عن الملاعب لنحو شهر بعد اشتراكه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ولكن صلاح عاد سريعا ليتألق مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.