شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يطمئن على أوباما فى المستشفى بعد جراحة الفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على زيارة يوسف أوباما لاعب الفريق فى المستشفى، بعدما خضع اللاعب لعملية جراحية صباح أمس الإثنين، إثر تعرّضه لإصابة قوية بكسر في الفك خلال مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر محمد عواد صورته مع يوسف أوباما عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، معلقًا عليها: "سلامتك يا حبيبي".



محمد عواد ويوسف اوباما

وكان أوباما قد تعرض للإصابة في الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر، وتم استبداله وشارك أحمد مصطفى "زيزو" بدلاً منه في الدقيقة 38.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأمس، كان قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.