شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يتوج بكأس رابطة النقاد برعاية فاركو للمرة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الخليج 365 بلقب دورة رابطة النقاد الرياضيين للمرة السابعة في تاريخه بفوزه على الفجر بنتيجة ٢-١ في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الإثنين بملاعب مركز شباب الجزيرة في البطولة التي أقيمت تحت رعاية شركة فاركو للعام الثاني على التوالي.

وشهد حفل المباراة النهائية تكريم عدد من لاعبي البطولة المميزين على هامش ختام بطولة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانيه لعام 2024، وقامت شركة فاركو بتكريم إسلام مسعود لاعب الخليج 365 بعد حصوله على لقب هداف البطولة كما حصل أدهم البدراوي حارس الخليج 365 على لقب أحسن حارس مرمى.

فيما حصل ميدو هشام لاعب الخليج 365 على جائزة اللعب النظيف فيما حصل محمد تريكة لاعب الخليج 365 على جائزة أفضل لاعب مناصفة مع أحمد ممدوح لاعب الفجر.

وقامت شركة فاركو بتوزيع عدد من الجوائز على اللاعبين الفائزين خلال مشاركتهم في بطولة رابطة النقاد الرياضيين في سهرة كروية شهدت حضور الكاتب الصحفي حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد ومجلس الرابطة الذين استقبلوا ضيوف الشرف، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين واللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ولفيف من كبار الكتاب الصحفيين وأسر رابطة النقاد.