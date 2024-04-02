5 تعديلات على تصنيف لاعبي التنس المحترفين

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وشهدت قائمة العشرة الأوائل في التصنيف عددا من التعديلات، حيث تقدم الإيطالي يانيك سينر للمركز الثاني بعد فوزه ببطولة ميامي للتنس ليأخذ مكان الإسباني كارلوس ألكاراز الذي تراجع للمركز الثالث.
أما البلغاري جريجور ديميتروف، وصيف بطولة ميامي فقد قفز ثلاث خطوات للأمام ليتواجد بين العشرة الأوائل باحتلاله المركز التاسع، بينما تراجع البولندي هوبرت هوركاتش خطوة واحدة ليحتل المركز العاشر.
في المقابل احتفظ كل من الروسي دانييل ميدفيديف والألماني ألكسندر زفريف والروسي أندري روبيليف والدنماركي هولجر رون، والنرويجي كاسبر رود بالمراكز من الرابع للثامن.
ترتيب الـ10 الأوائل للرجال:
- نوفاك ديوكوفيتش 9725 نقطة.
- يانيك سينر 8710 نقاط.
- كارلوس ألكاراز 8645 نقطة.
- دانييل ميدفيديف 7165 نقطة.
- ألكسندر زفريف 5415 نقطة.
- أندري روبليف 4890 نقطة.
- هولجر رون 3795 نقطة.
- كاسبر رود 3615 نقطة.
- جريجور ديميتروف 3540 نقطة.
- هوبرت هوركاتش 3425 نقطة.
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