5 تعديلات على تصنيف لاعبي التنس المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر أمس وسط تغييرات عدة بعد انتهاء منافسات بطولة ميامي.

وشهدت قائمة العشرة الأوائل في التصنيف عددا من التعديلات، حيث تقدم الإيطالي يانيك سينر للمركز الثاني بعد فوزه ببطولة ميامي للتنس ليأخذ مكان الإسباني كارلوس ألكاراز الذي تراجع للمركز الثالث.

أما البلغاري جريجور ديميتروف، وصيف بطولة ميامي فقد قفز ثلاث خطوات للأمام ليتواجد بين العشرة الأوائل باحتلاله المركز التاسع، بينما تراجع البولندي هوبرت هوركاتش خطوة واحدة ليحتل المركز العاشر.

في المقابل احتفظ كل من الروسي دانييل ميدفيديف والألماني ألكسندر زفريف والروسي أندري روبيليف والدنماركي هولجر رون، والنرويجي كاسبر رود بالمراكز من الرابع للثامن.

ترتيب الـ10 الأوائل للرجال: