الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مقيم

تساءل مدير فني شهير في لعبة جماعية، عن الأسباب التي دفعت اتحاد اللعبة لعدم الالتزام باللوائح والنظم المتعلقة بآليات قيد وتسجيل اللاعب «المقيم»، خصوصاً بعد قيام نادٍ منافس بتسجيل لاعب ضمن هذه الفئة، سبق أن تم قيده في مواسم سابقة ضمن فئة المحترفين الأجانب.

. نجح مدرب فريق البطائح لكرة قدم الصالات عدنان الهولي، في ترك بصمة مميزة في الموسم المنتهي مؤخراً، بعد أن فاز بجميع بطولات الصالات الرسمية والرمضانية.