الامارات | منتخب رفع الأثقال يبدأ رحلة كأس العالم في تايلاند غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل المنتخب الوطني لرفع الأثقال مشاركته في بطولة كأس العالم غداً في جزيرة بوكيت التايلاندية، بمشاركة منذر الجسمي في منافسات وزن (67 كغم)، بينما يلعب عيسى البلوشي بوزن (89 كغم) الجمعة المقبل، ومي المدني وزن (71 كغم) في السادس من أبريل الجاري، ثم عز الدين الغفير وزن (102 كغم) في الثامن منه، يليه مؤيد النجار في وزن (فوق 109 كغم) يوم 11 الجاري.

ويشارك في البطولة 459 رباعاً ورباعة من بينهم نخبة نجوم العالم الذين يتنافسون على البطاقات المتبقية للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، إذ تمثل البطولة الجولة الأخيرة من تصفيات الأولمبياد.

وينتظم المنتخب في تدريبات يومية منذ وصوله إلى تايلاند السبت الماضي، بإشراف الجهاز الفني الذي يضم المدير الفني باتحاد رفع الأثقال رضا بطوطي، والجهاز الفني بنادي أبوظبي الذي يضم أفيناش باندو وماهر القربي.

من جهته، قال رئيس البعثة محمد النقبي: «مشاركة المنتخب في البطولة تعتبر إنجازاً في حد ذاته، ونأمل أن يوفق لاعبو المنتخب في هذا الحدث الكبير الذي يعد التواجد فيه مكسباً، خصوصاً أنه يضم نخبة الرباعين العالميين الأولمبيين أصحاب الخبرة، وهذه فرصة أن يعيش ربّاعونا أجواء بطولات العالم والتكيف معها، وهو ما يساعدهم على تحقيق الإنجازات في مثل هذه الاستحقاقات العالمية التي نأمل أن تكون بدايتها من هذه البطولة، ولدينا من يملك القدرة على المنافسة والتميز.. نتمنى فقط التوفيق».