الامارات | حلم الوصل في ثنائية «الدوري والكأس» يصطدم بالجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرغب الوصل في نقل عروضه القوية التي مكنته من الجلوس على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم إلى مستوى أعلى، حينما يواجه في الساعة 09:30 من مساء اليوم، منافسه الجزيرة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة، بينما في المقابل، يخطط الجزيرة لمصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج السلبية، تحت قيادة المدرب الجديد الروماني ميريل رادوي.

ويأمل الوصل أن ينجح في تخطي عقبة منافسه في لقاء اليوم، خصوصاً أن حلم تحقيق ثنائية «الدوري والكأس» يمثل هدفاً مشروعاً له، في ظل الأداء المرتبط بالنتائج الذي يقدمه في الموسم الحالي.

بدوره، يدرك فريق الجزيرة أن التأهل على حساب الوصل سيكون بمثابة العودة من الباب الكبير، وتصحيح الصورة المتواضعة التي ظهر بها الفريق منذ بداية عام 2024.

وفي اللقاء الثاني الذي يقام في التوقيت ذاته في استاد الشارقة، تشترك طموحات عجمان والنصر في إنقاذ الموسم بالذهاب بعيداً في بطولة كأس رئيس الدولة، بعد الخروج من سباق المنافسة على لقب الدوري وكأس رابطة المحترفين، في وقت يقدم فيه الفريقان مستويات متطورة في مسابقة الدوري، قد تنعكس على أدائهم في مباراة اليوم.