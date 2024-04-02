الامارات | إنتر ميلان على بعد خطوات من لقب "الكالتشيو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد إنتر ميلان طعم الانتصارات، بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي، 2-0 في ختام الجولة الـ30 بالدوري الإيطالي، ليصبح على بُعد خطوات من حصد اللقب الـ20 في تاريخه والأول بعد غياب في آخر موسمين.

سجل "النيراتزروي" هدفاً في كل شوط من اللقاء الذي احتضنه ملعب جوزيبي مياتزا، حيث افتتح نجم الوسط فيديريكو ديماركو باب التسجيل بهدف مبكر منذ الدقيقة السادسة، ثم أمّن النجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز الفوز بهدف ثان في الدقيقة 81.

وضرب رجال المدرب سيموني إنزاغي، أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث إنهم استعادوا بها طعم الانتصارات بعد تعادل الجولة الماضية قبل التوقف الدولي أمام حامل اللقب، نابولي، 1-1.

كما أن الفوز قرب إنتر كثيراً من استعادة اللقب الذي غاب عنه في آخر موسمين لصالح غريمه التقليدي ميلان، ونابولي على الترتيب، حيث بات الفريق في حاجة إلى 9 نقاط من المباريات الثلاث المقبلة لحسم اللقب رسمياً.

ويعني هذا الأمر أن الحسم سيكون في "ديربي الغضب" أمام "الروسونيري" في الـ22 من هذا الشهر على ملعب سان سيرو، في حالة تمكنه بالفوز في مباراتيه السابقتين أمام أودينيزي، ثم كالياري، وميلان في مباراتيه أمام ليتشي، ومن بعده ساسولو.

ورفع الفوز رصيد إنتر إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق 14 نقطة كاملة عن وصيفه ميلان.

أما إمبولي فتلقى خسارته الرابعة توالياً، الـ17 هذا الموسم، ليدخل منطقة الهبوط بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ18، بفارق الأهداف خلف فروسينوني.