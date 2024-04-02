شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر منح أحمد عبد القادر فرصة فى مباريات الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على منح أحمد عبد القادر لاعب الأهلي فرصة المشاركة فى مباريات الدوري، عقب الانتهاء من مباراة سيمبا التنزاني الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فترة من التجميد طوال الفترة الماضية وابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وعاد أحمد عبد القادر لحسابات مارسيل كولر الفنية، ودخل فى قائمة مباريات فريقه بعد فترة من التجميد واستبعاده من المباريات بسبب تراجع مستواه وعدم التشبث بالفرص التي حصل عليها اللاعب مع الأهلي، ولكنه لم يشارك في المباريات بعد العودة، وينوي المدير الفني منحه فرصة المشاركة التدريجية في مباريات فريقه بمسابقة الدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال فى العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.