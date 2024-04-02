شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح والزنارى يزوران أوباما فى المستشفى بعد جراحة الفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد فتوح ، ومصطفى الزنارى لاعبا فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على زيارة يوسف أوباما لاعب الفريق فى المستشفى، بعدما خضع اللاعب لعملية جراحية صباح أمس الإثنين، إثر تعرّضه لإصابة قوية بكسر في الفك خلال مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر فتوح صورة تجمعه مع يوسف أوباما عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، معلقًا عليها: "ألف سلامة يا أخويا".

وكان أوباما قد تعرض للإصابة في الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر، وتم استبداله وشارك أحمد مصطفى "زيزو" بدلاً منه في الدقيقة 38.



فتوح و الزنارى

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأمس، كان قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.