شكرا لقرائتكم خبر عن فطار الكابتن.. على زين: تشيكن جريل وأرز بسمتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم معظم الرياضيين باختيار أنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية.

لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الرياضات لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع على زين نجم منتخب اليد المحترف ضمن صفوف دينامو بوخاريست الرومانى، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم " تشيكن جريل وأرز بسمتى".

ويتناول زين إفطار رمضان صحى للمحافظة على نظامه الغذائى لعدم زيادة الوزن، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته، كما يحرص على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أن لديه بعض الطقوس والعادات الرمضانية الدينية والاجتماعية مع الأقارب والأصدقاء خلال الشهر الكريم.