موعد مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد ليفربول، لمواجهة نظيره شيفليد يونايتد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول الدوري ب 67 نقطة، بفارق نقطيتن أمام آرسنال الوصيف، برصيد 65 نقطة وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي برصيد 64 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع امام شيفيلد يونايتد

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: تسيميكاس- ألكسندر أرنولد- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان ديك.

في خط الوسط: ماك أليستر- جرافينبرج- دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- لويس دياز.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفليد يونايتد

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وشيفيلد عبر شاشة قناة بي أن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.