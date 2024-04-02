الامارات | أرتيتا يجهز أرسنال لـ«أجمل جزء في الموسم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أنه ربما يتعين على فريقه الفوز بجميع مبارياته التسع المتبقية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ليتوج بطلا للمسابقة، مشيرا إلى أنه يستعد «لأجمل جزء في الموسم».

ويستعد أرسنال، صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا، لخوض من المباريات ذات العيار الثقيل في أبريل الحالي، سواء في المسابقة العريقة أو ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبتعد أرسنال، الساعي لاستعادة لقب الدوري الغائب عنه منذ موسم 2003 / 2004، بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول (المتصدر)، وذلك عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه مانشستر سيتي أول أمس الأحد.

ويرغب أرتيتا، الذي لديه مواجهة صعبة ضد بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية بدوري الأبطال، في أن يقبل لاعبوه التحدي، بدءا من لقاء الفريق المقبل ضد ضيفه لوتون تاون (المهدد بالهبوط)، غدا الأربعاء في الدوري الإنجليزي.

وردا على سؤال عما إذا كان أرسنال بحاجة للفوز بجميع لقاءاته المتبقية في الدوري للتتويج بالمسابقة، أجاب أرتيتا «ينبغي أن يكون الأمر قريبا جدا من ذلك».

وقال أرتيتا «عندما ترى مستوى وثبات الفرق الأخرى وما هو مطلوب منك تاريخيا للتتويج بهذا الدوري، فلن يكون الأمر بعيدا جدا عن ذلك».

وأكد أرتيتا «هذا هو المكان الذي نطمح لأن نكون فيه والآن نريد أن ننتهز هذه الفرصة ونحقق ذلك. لقد عملنا كل يوم بهذا الحماس والشغف لتحقيق ذلك والاستمتاع باللحظة أيضا».

وأوضح مدرب أرسنال «أرى الفريق يتطور حقا واللاعبون متحمسون بالفعل للعب كل مباراة وهذا يجب أن يدفع هذه الطاقة حتى النهاية. إنني مفعم بالطاقة في أجمل جزء من الموسم».

وأنهى أرسنال سلسلة هزائمه على ملعب مانشستر سيتي، التي استمرت في 8 لقاءات متتالية، بعدما تعادل بدون أهداف مع حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الأخيرة، في ستاد (الاتحاد).