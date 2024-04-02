جوميز يهدد خماسي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر بالكونفيدرالية الإفريقية

هدد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خماسي الفريق الأبيض قبل مواجهة فيوتشر القادمة في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين لهدف، في مباراة الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ويستعد الفريقان لخوض مباراة الإياب الأحد المقبل.

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وهدد جوميز الخماسي أحمد فتوح ومحمود شيكابالا ويوسف أوباما وناصر منسي وعمر جابر، بالاستبعاد من المباريات خلال الفترة القادمة حال استمر تراجع مستواهم الفني مع الفريق.

وشدد المدرب البرتغالي على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التركيز الشديد، وتقديم كل لاعب أقصى ما لديه من عطاء فني لمساعدة الفريق على التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، والمنافسة على بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك نظيره فيوتشر يوم الأحد القادم، في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، حيث يكفي الفريق الأبيض التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل لنصف نهائي البطولة.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعها من 11 مباراة.