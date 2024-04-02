4 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الاهلي في القمة

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة النادي الاهلي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة 15 إبريل الجاري، موعدًا لخوض المباراة المؤجلة من الدور الأول بين الاهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتأكد غياب أربع لاعبين من صفوف الزمالك عن مباراة القمة المقبلة، وهم محمود الونش ومحمد عبد الشافي لإصابتهما بالرباط الصليبي.

كما يغيب محمد أشرف روقا وإبراهيما نداي لإصابتهما في العضلة الخلفية، وتأكد عدم لحاقهما بمباراة القمة القادمة في الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعها الفريق الأبيض من 11 مباراة.

يذكر أن الزمالك سيواجه نظيره فيوتشر الأحد المقبل، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وحقق الأبيض الفوز على فيوتشر في مباراة الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بهدفين لهدف،حيث أحرز هدفي الزمالك المثلوثي وزيزو.