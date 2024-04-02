مدافع برشلونة يقترب من الأنتقال الى أتلتيكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة سبورت الكاتالونية ان ماركوس ألونسو مدافع فريق برشلونة الأسباني يقترب من الاتفاق على الانتقال لفريق أتلتيكو مدريد أعتبارا من الصيف المقبل .

وقالت صحيفة سبورت ان ماركوس ألونسو والذي أنتقل الى برشلونة منذ عامين لكنه لم ينجح في اثبات تواجده في التشكيل الأساسي للبارسا بدأ في التفاوض مع مسئولي أتلتيكو مدريد للأنتقال الى الفريق العاصمي في صفقة أنتقال حر حيث ينتهي تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي .

وقالت صحيفة سبورت وثيقة الصلة بنادي برشلونة ان مسئولي نادي برشلونة لا ينوون التقدم بعرض الى ماركوس ألونسو لتجديد تعاقده الحالي نظرا لعدم وجود تأثير للاعب منذ انتقاله الى برشلونة ومعاناته المستمرة مع الأصابات واخرها الجراحة التي اجراها في شهر يناير الماضي وابعدته عن الملاعب لمدة شهرين و مشاركته فقط في سبع مباريات مع برشلونة في الموسم الحالي الى جانب رغبة برشلونة في تقليل الرواتب الضخمة التي يتقاضاها الاعبين من اجل اتمام التعاقد مه لاعبين في مركز قلب خط الوسط وقلب الهجوم وهما المركزيم اللذين يشكلا اولوية الاهتمام داخل نادي برشلونة .

واضافت الصحيفة ان ماركوس ألونسو يفضل الأنتقال الى اتلتيكو مدريد ليكون على خطى والده الذي لعب لبرشلونة واتلتيكو مدريد ايضا كما سيكون ايضا قد حقق انجازا كبيرا باللعب للاندية الثلاث الكبرى في أسبانيا حيث سبق له اللعب لريال مدريد في مراحل الناشئين .