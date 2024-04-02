هانز فليك على أعتاب قيادة برشلونة في الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، من قيادة برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تواصل مع فليك من أجل تدريب البلوجرانا خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن هناك ترحيب كبير من جانب فليك بقيادة البارسا خلفًا لتشافي، حيث يبحث المدرب الألماني عن العودة للتدريب من خلال فريق كبير يستطيع من خلاله تحقيق الألقاب والبطولات.

وأوضحت التقارير أن قرار تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للبلوجرانا، بترك برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، يعد نهائيًا ولا رجعة فيه، حيث يأمل المدرب الإسباني في الابتعاد لفترة عن التدريب.

الجدير بالذكر أن هانز فليك رحل عن تدريب بايرن ميونخ بعدما حقق ألقاب تاريخية منها دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس العالم للأندية، لكي يتولى تدريب منتخب بلاده، لكن تمت إقالته بسبب الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم الماضية 2022 بقطر.