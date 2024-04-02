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صراع أوروبي على ضم رودريجو من ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - تبحث العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة عن التعاقد مع الدولي البرازيلي رودريجو جوس، لاعب الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكشفت تقارير صحفية أن هناك عددًا من الأندية الأوروبية التي ترغب في ضم رودريجو من ريال مدريد، بعد المستويات التي أظهرها اللاعب مع الملكي خلال المواسم الماضية.
وأشارت إلى أن آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد يتصارعون على ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت التقارير أن تعاقد ريال مدريد المحتمل مع كيليان مبابي قد يدفع رودريجو للرحيل خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب لن يضمن مشاركته بنسبة كبيرة حال انضم الفرنسي للعملاق الإسباني.
وكان رودريجو قد نجح في تسجيل 10 أهداف مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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