شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسى بأداء اليمين الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

ونشرت صفحة اتحاد الكرة على فيس بوك، نص التهنئة التى جاءت كالتالى: "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، وجميع العاملين بالاتحاد، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا".