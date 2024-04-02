موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع ريال مدريد بنظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة 8 لهذا الموسم.



ويبحث الفريقين عن تحقيق الفوز خلال هذه المواجهة، مما يجعلنا أمام مواجهة قوية ومثيرة.

وحملت مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي الماضية إثارة وندية كبيرة، خاصة وأن الثنائي يمتلكان عناصر فنية كبيرة.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل الجاري، والتي يشهدها ملعب الملكي "سنتياجو بيرنابيو".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تُنقل موقعة ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.