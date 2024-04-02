أبوجبل يصدم الشناوي بتصريح مثير ويرد على رغبته في الانضمام إلى الاهلي

وجه محمد أبو جبل حارس مرمى نادي البنك، صدمة إلى نظيره محمد الشناوي حارس الاهلي، موضحًا رغبته في الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وحل محمد أبو جبل ضيفًا رفقة مصطفى شوبير حارس الاهلي، خلال برنامج رامز جلال التليفزيوني “رامز جاب من الأخر، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.

وقال حارس البنك ردًا على سؤال الفنان رامز جلال، بخصوص رغبته في الانتقال إلى الاهلي: “الانضمام إلى القلعة الحمراء شرف لأي لاعب”.

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وشدد أبوجبل على أنه حارس مصر الأول، متجاهلًا محمد الشناوي حارس الاهلي، فيما قال مصطفى شوبير، أن زميله هو الحارس الأول.

وعن عدم اتمام صفقة انتقاله الي القلعة الحمراء رد حارس البنك: “انت اهلاوي وأكثر أحد يعلم من السبب في ذلك، وأنه يرجع لأشخاص معروفة، ولا داعي لذكر الأسماء”.