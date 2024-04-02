إعلان الموعد الجديد لبطولة خليجي 26 في الكويت

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، عن الموعد الجديد لبطولة كأس الخليج “خليجي 26″، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر، أن تلعب بطولة كأس الخليج “خليجي 26″ على الأراضي الكويت خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر 2024، قبل أن يتم الإعلان عن تعديلها.

وكتب الاتحاد الكويتي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”: “الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يُعلن أن الاتحاد الخليجي قرر تعديل موعد إقامة كأس الخليج ليقام خلال الفترة من 21 ديسمبر القادم حتى 3 يناير 2025”.

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يشار إلى أن منتخب الكويت هو الأكثر حصولًا على بطولة خليجي، بعشرة ألقاب، ويتم التنويه إلى أن النسخة الحالية هي الخامسة بعد أعوام 1974، 1990، 2003، و2017.

جدير بالذكر أن آخر بطولة استضافتها، الكويت، عام 2017، والتي حصد خلالها منتخب عمان، ونجحت الدولة في خطف أنظار الجميع بفضل التنظيم الجيد.