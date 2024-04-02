أبوجبل يكشف حقيقة مشادته مع كهربا في معسكر منتخب مصر

كشف حارس مرمى منتخب مصر وفريق البنك الأهلي محمد أبو جبل، حقيقة مشادته مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، خلال معسكر المنتخب الوطني في كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال أبو جبل عبر برنامج “رامز حول العالم”: «لم يحدث أي مشادة مع محمود كهربا، وكل ما قيل حول هذا الأمر سواء من قريب أو بعيد لا أساس له من الصحة».

وكانت قد أشارت بعض التقارير عن وجود مشادة عنيفة بين محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ومحمد أبو جبل حارس البنك الأهلي، خلال تواجدهما تواجدهما مع معسكر المنتخب مؤخرًا في كوت ديفوار خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب إحدى الكرات المشتركة في التدريبات.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، على يد الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16.