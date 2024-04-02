الزمالك يثير الجدل حول هروب لاعبه بعقوبة قاسية

انتشرت حالة من الجدل حول هروب الأوغندي ترافيس موتيابا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد تأخره في العودة إلى القاهرة.

وقرر نادي الزمالك تطبيق اللائحة على الأوغندي ترافيس موتيابا، بتوقيع عقوبة مالية بعد تأخره في العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده.

وتاتي عقوبة الزمالك، بالرغم من تأكيد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، على أن سبب تأخر اللاعب، هو تجديد جواز السفر الخاص به.

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وبحسب التقارير، فإن القلعة البيضاء، وقعت عثوبة مالية على الأوغندي ترافيس موتيابا، وفقًا للائحة بسبب تأخر اللاعب في العودة إلى القاهرة.

ويستعد الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام نظيره مودرن فيوتشر، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها يوم الأحد الموافق 7 أبريل الجاري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفارس الأبيض علي فيوتشر، بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث بات قريبًا من خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.