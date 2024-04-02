رونالدو يوقع على المساهمة 68 مع النصر بعد هدفيه في أبها

طوقع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الكروي بنادي النصر السعودي على المساهمة 68 مع العالمي بعد هدفيه في مرمى أبها.

ويتقدم رونالدو نجم النصر لصالح فريقه بثنائية نظيفة على نظيره أبها، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وأحرز مهاجم النصر الهدف الأول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، من تسديدة قوية من ركلة ثابتة لتمر على يسار الحارس إلى داخل الشباك.

اقرأ أيضا.. الزمالك يثير الجدل حول هروب لاعبه بعقوبة قاسية

وأضاف النجم البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 22، بعدما سدد الكرة بقوة من الركلة الثابتة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وبعد ثنائية أبها فرفع رونالدو مساهماته مع النصر إلى 68، في جميع المسابقات، حيث خاض 60 مباراة، سجل خلالهم 55 هدف، وصنع 13.

فيما لعب نجم النصر مع فريقه في مسابقة دوري روشن السعودي، 40 مباراة، سجل خلالهم 42، وساهم في 53 مساهمة.

وبدأ فريق النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

الوسط: سامي النجعي، الصليهم، أوتافيو.

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 59 نقطة من 25 مباراة، بينما يأتي أبها، في المركز السابع عشر، برصيد 22 نقطة.