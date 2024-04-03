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الامارات | طاقم تحكيم إماراتي يدير مباريات في أولمبياد باريس 2024

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زيورخ - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إماراتي يدير مباريات في أولمبياد باريس 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقماً إماراتياً دولياً ضمن 89 حكماً من الاتحادات الوطنية المختلفة، لإدارة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، من 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

ويضم طاقمنا الدولي كلاً من، حكم الساحة الدولي عادل النقبي، والحكمين المساعدين الدوليين أحمد الراشدي وسبت عبيد.

وتمت عملية اختيار حكام مباريات أولمبياد باريس على أساس مهارات القيادة، والكفاءة والمعرفة الفنية، واللياقة البدنية، والأداء خلال المباريات القارية والدولية التي أداروها في السنوات الماضية.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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