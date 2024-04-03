مدرب الزمالك السابق يوجه رسالة عاجلة لـ محمد صبحي بعد أنباء انتقاله إلى بيراميدز

وجه محمد عبدالمنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، رسالة عاجلة لـ محمد صبحي لاعب القلعة البيضاء، بعد أنباء انتقاله إلى بيراميدز.

وأصبح محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، هدفًا لـ فريق بيراميدز، الفترة المقبلة، حيث سينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وقال محمد عبدالمنصف في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك مع محمد أبوالعلا: «جيلي ترك بصمة كبيرة في تاريخ نادي الزمالك، وأتمنى من الجيل الحالي استكمال مسيرة البطولات”.

وتابع:” توفير المناخ الجيد سيسهل من مهمة اللاعبين في تحقيق البطولات».

وتابع حديثه: «راض عن تجربتي كمدرب حراس مرمى للزمالك، وتلقيت عرضًا بالتواجد في تدريب أحدى المنتخبات المصرية».

وأردف:” سياسة الدور في الفترة الحالية صعبة، يجب الاعتماد على حارس أساسي، خاصة أن الجهاز الفني جديد وبعض عناصر الفريق تشارك منذ فترة قريبة، بجانب أن النتائج ليست مستقرة».

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واختتم: «على محمد صبحي التركيز بشكل أكبر مع الزمالك في الفترة المقبلة، وعلى كل اللاعبين استغلال ارتباط أسمهم بنادي الزمالك، الحارس الكبير هو من يحمل مسؤلية الفريق على عاتقه».

ويحتل فريق الزمالك المركز الـ13 برصيد 15 نقطة في جدول الدوري المصري.