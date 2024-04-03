لاعب منتخب مصر السابق يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن

علق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على أزمة بين نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومدرب الفراعنة حسام حسن.

وقال أحمد حسن خلال تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” المذاع على قناة ETC: “هذه القصة يجب أن تنتهي، وأتمنى ألا يكون هذا الأمر مادة للإعلام”.

وتابع: “وجهة نظري حل هذا الموضوع يحتاج إلى ذكاء وعقلانية واحتواء، حيث كان وقت الراحل محمود الجوهري، كان يتغاضى عن بعض الأمور لصالح المنتخب، وفعل ذلك مع حسام وإبراهيم لأن المصلحة العامة أهم”.

واختتم حديثه: “الأمر إذا استمر ندًا بالند بينهم ستكون عواقبه سيئة، أتمنى أن هذه القصة تُغلق قبل المعسكر المُقبل”.

وكان محمد صلاح قد غاب عن منتخب مصر في معسكر شهر مارس الماضي بطلب منه من أجل التعافي من إصابته التي تعرض لها خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

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ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا في يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026.