النصر يفوز على فريق موسيماني بـ8 أهداف نظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة النصر السعودي ضد أبها التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 26 من دوري روشن.

وفاز النصر على أبها بنتيجة 8-0 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف، وعبد العزيز العليوة هدفين، بالإضافة إلى هدف ساديو ماني وعبد المجيد الصليهم وعبد الرحمن غريب.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

الجدير بالذكر أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري الأسبق يقود فريق أبها السعودي.

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