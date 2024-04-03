الامارات | سباق مثير بين شباب الأهلي والشارقة في الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - xتحتدم المنافسة في الدور ربع نهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بمواجهتين من العيار الثقيل، إذ يلتقي شباب الأهلي مع الشارقة، والعين مع اتحاد كلباء عند الـ21:30 من مساء اليوم.

وسيكون استاد آل مكتوم مسرحاً للمباراة الأبرز بين شباب الأهلي والشارقة، في مواجهة بالغة الصعوبة للفريقين صاحبي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة (10 ألقاب لكل منهما)، وسيكون هدف كل فريق هو الاستمرار في البطولة وصولاً للتتويج بالكأس الـ11.

يدخل شباب الأهلي المواجهة وفي رصيده لقب واحد في الموسم الحالي، بانتزاعه لقب كأس السوبر من الشارقة تحديداً في المباراة الشهيرة التي جمعتهما خلال ديسمبر الماضي، وبنتيجة تاريخية 6-2.

ويتطلع شباب الأهلي إلى مواصلة تفوقه على الشارقة وإكمال المسابقة خصوصاً بعدما ودّع أكثر من بطولة بشكل غير متوقع، إذ خرج من دوري أبطال آسيا من المرحلة التمهيدية، وودّع كذلك كأس المحترفين أمام الوصل، وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً بعد التعادل الذي خرج به من الجولة الأخيرة أمام الوحدة 3-3، ليبتعد عن الوصل (المتصدر) بفارق 11 نقطة، فيما لايزال له مباراة مؤجلة أمام حتا من الجولة 13.

بدوره، يدخل الشارقة المباراة وهو ليس أفضل حالاً من شباب الأهلي، وباتت كأس رئيس الدولة آخر آماله للتتويج ببطولة هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، تنتظر العين مواجهة ليست سهلة أمام اتحاد كلباء على استاد الوصل في زعبيل. ورغم أن الترشيحات تصب في مصلحة «الزعيم» فإن مواجهة الفريقين الأخيرة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين تفتح الباب أمام كل الاحتمالات لنتيجة هذا اللقاء. وعانى العين أمام اتحاد كلباء في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي كأس الرابطة، حينما نجح «النمور» في التغلب على «الزعيم» بهدفين دون رد على استاد هزاع بن زايد، وهي النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب لصالح العين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي لعب فيها حارس العين خالد عيسى دور البطولة، وصعد بفريقه للمباراة النهائية ليواجه الوحدة على اللقب.

ويأمل العين الحفاظ على حظوظه قائمة في كل البطولات التي يلعب فيها على الرغم من أنه ابتعد خطوة للخلف في صراعه على لقب الدوري بعد التعادل 1-1 مع الشارقة في الجولة الأخيرة، إلا أن حظوظه تبقى نظرياً قائمة في المنافسة على اللقب، فيما تلقى اتحاد كلباء خسارة قاسية على ملعبه وبين جماهيره أمام عجمان 2-4 في الجولة الماضية للدوري، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية هذا الموسم.