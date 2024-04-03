الامارات | 5 أحداث رياضية كبرى في الإمارات خلال أبريل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد شهر أبريل الجاري خمسة أحداث رياضية بارزة تقام في الإمارات، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، حيث تتصدر النسخة الأولى من فعاليات دورة الألعاب الخليجية للشباب المشهد، والتي تقام في الفترة من 16 أبريل الجاري إلى الثاني من مايو المقبل، في مختلف إمارات الدولة، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

كما ستقام أيضاً فعاليات النسخة الـ21 لكأس آسيا للشباب لألعاب القوى تحت 20 عاماً، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري في دبي، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من 40 دولة، بتنظيم من اتحاد الإمارات لألعاب القوى على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الآسيوي. وتستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات السوبر السعودي لكرة القدم، الذي يقام بمشاركة أربعة فرق هي: الهلال، والنصر، والاتحاد، والوحدة، على ملعبي آل نهيان بنادي الوحدة، ومحمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري، حيث تقام المباريات من نصف النهائي مباشرة.

وفي دبي أيضاً تقام منافسات النسخة الأولى من درع السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، الذي يجمع شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023، والدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر 2022-2023، وتقام المباراة على استاد راشد في دبي 13 الجاري الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات، وهي المباراة التي يسبقها بيوم واحد في قطر منافسات كأس السوبر القطري الإماراتي، الذي يجمع الشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع العربي بطل كأس أمير قطر.

وبمشاركة فرق الناشئين للأكاديميات العالمية، أبرزها نيوكاسل يونايتد ونورويتش الإنجليزيان، ونورويتش سيتي، وأطلس المكسيكي، تستضيف دبي بداية من اليوم حتى 8 الجاري، بطولة كأس مينا لكرة القدم للناشئين، بمشاركة تصل إلى أكثر من 40 فريقاً، يمثلها 700 لاعب من مختلف دول العالم.