الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرط

كشف لاعب أجنبي في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه أنه وافق على شرط خاص بالنادي بتمديد عقده لموسم واحد فقط بدلاً من موسمين، وأن موافقته جاءت بعدما أبلغه مسؤول بأنه سيتم تمديد عقده لاحقاً، في حال ظهر بمستوى مقنع في الفترة المقبلة.

. بات مصير مدرب الشارقة كوزمين على المحك بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة في الدوري ومواجهته خطر الخروج من ربع نهائي الكأس أمام شباب الأهلي اليوم.